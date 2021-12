Serie A, 17ª giornata: partite in diretta TV Sky e live streaming DAZN

La diciassettesima giornata di Serie A, terzultima del girone d’andata così come del 2021, durerà quattro giorni. Si comincia stasera con il derby Genoa-Sampdoria, pesantissimo per la corsa salvezza, per poi finire lunedì sera con Roma-Spezia che è una delle tre scelte di Sky Sport per la diretta TV. Per l’Inter appuntamento domenica sera col Cagliari, nel rientro al Meazza dopo due trasferte.



Genoa-Sampdoria – venerdì 10 dicembre ore 20.45 – diretta streaming DAZN

Fiorentina-Salernitana – sabato 11 dicembre ore 15 – diretta streaming DAZN

Venezia-Juventus – sabato 11 dicembre ore 18 – diretta streaming DAZN

Udinese-Milan – sabato 11 dicembre ore 20.45 – diretta TV Sky Sport: canali Sport Uno (SAT 201, DTT 472), Sport Calcio (SAT 202, DTT 473) e Sport 251, live streaming DAZN

Torino-Bologna – domenica 12 dicembre ore 12.30 – diretta TV Sky Sport: canali Sport Calcio (SAT 202, DTT 473) e Sport 251, live streaming DAZN

Verona-Atalanta – domenica 12 dicembre ore 15 – diretta streaming DAZN

Napoli-Empoli – domenica 12 dicembre ore 18 – diretta streaming DAZN

Sassuolo-Lazio – domenica 12 dicembre ore 18 – diretta streaming DAZN

Inter-Cagliari – domenica 12 dicembre ore 20.45 – diretta streaming DAZN

Roma-Spezia – lunedì 13 dicembre ore 20.45 – diretta TV Sky Sport: canali Sport Calcio (SAT 202, DTT 473) e Sport 251, live streaming DAZN

Per ogni blocco di partite in contemporanea sarà possibile seguire Zona Gol su DAZN.

CLASSIFICA SERIE A

Milan 38

Inter 37

Napoli 36

Atalanta 34

Juventus 27

Fiorentina 27

Roma 25

Lazio 25

Bologna 24

Verona 23

Empoli 23

Sassuolo 20

Torino 19

Udinese 16

Sampdoria 15

Venezia 15

Spezia 12

Cagliari 10

Genoa 10

Salernitana 8