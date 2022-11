Serie A, 14ª giornata: diretta TV e streaming partite DAZN-Sky Sport

Si torna subito in campo per la quattordicesima giornata di Serie A, turno infrasettimanale nell’ultima settimana prima dello stop per i Mondiali. Oggi tre anticipi, domani Inter-Bologna che sa tanto di rivincita.



SERIE A 2022-2023 – 14ª GIORNATA

Napoli-Empoli – martedì 8 novembre ore 18.30 – diretta TV Zona DAZN (canale 214) e streaming DAZN

Spezia-Udinese – martedì 8 novembre ore 18.30 – diretta TV Zona DAZN 2 (canale 215) e streaming DAZN

Cremonese-Milan – martedì 8 novembre ore 20.45 – diretta TV Zona DAZN (canale 214) e streaming DAZN

Lecce-Atalanta – mercoledì 9 novembre ore 18.30 – diretta TV Zona DAZN 2 (canale 215) e streaming DAZN

Sassuolo-Roma – mercoledì 9 novembre ore 18.30 – diretta TV Zona DAZN (canale 214) e streaming DAZN

Fiorentina-Salernitana – mercoledì 9 novembre ore 20.45 – diretta TV Zona DAZN 2 (canale 215) e streaming DAZN

Inter-Bologna – mercoledì 9 novembre ore 20.45 – diretta TV Zona DAZN (canale 214) e streaming DAZN

Torino-Sampdoria – mercoledì 9 novembre ore 20.45 – diretta TV Sky Sport: canali Sport Calcio (SAT 202, DTT 473) e Sport 251, live streaming DAZN

Verona-Juventus – giovedì 10 novembre ore 18.30 – diretta TV Sky Sport: canali Sport Uno (SAT 201, DTT 472), Sport Calcio (SAT 202, DTT 473) e Sport 251, live streaming DAZN

Lazio-Monza – giovedì 10 novembre ore 20.45 – diretta TV Sky Sport: canali Sport Uno (SAT 201, DTT 472), Sport Calcio (SAT 202, DTT 473) e Sport 251, live streaming DAZN

Per ogni blocco di partite in contemporanea sarà possibile seguire Zona Gol su DAZN.

CLASSIFICA SERIE A

Napoli 35

Milan 29

Lazio 27

Atalanta 27

Juventus 25

Roma 25

Inter 24

Udinese 23

Salernitana 17

Torino 17

Fiorentina 16

Bologna 16

Sassuolo 15

Empoli 14

Monza 13

Lecce 9

Spezia 9

Cremonese 6

Sampdoria 6

Verona 5