Serie A, l’11ª giornata si chiude col ‘posticipo rossoblù’: Bologna-Cagliari

Lunedì festivo e c’è una partita di Serie A per chiudere l’undicesima giornata. Stasera al Dall’Ara va in scena il posticipo tutto rossoblù, ossia la sfida fra il Bologna e il Cagliari ultimo in classifica.

Bologna-Cagliari lunedì 1 novembre ore 20.45 – diretta TV Sky Sport Calcio e Sky Sport 251, live streaming DAZN

Atalanta-Lazio 18′ Pedro (L), 45′ +1 Zapata, 74′ Immobile (L), 94′ de Roon

Verona-Juventus 2-1 11′, 14′ Simeone, 80′ McKennie (J)

Torino-Sampdoria 3-0 17′ Praet, 52′ Singo, 93′ Belotti

Inter-Udinese 2-0 60′, 68′ Correa

Fiorentina-Spezia 3-0 44′ rig., 62′, 74′ Vlahovic

Genoa-Venezia 0-0

Sassuolo-Empoli 1-2 43′ aut. Tonelli (S), 83′ rig. Pinamonti, 92′ Zurkowski

Salernitana-Napoli 0-1 61′ Zielinski

Roma-Milan 1-2 26′ Ibrahimović, 57′ rig. Kessié, 93′ El Shaarawy (R)

CLASSIFICA SERIE A

Napoli 31

Milan 31

Inter 24

Roma 19

Atalanta 19

Lazio 18

Fiorentina 18

Verona 15

Juventus 15

Empoli 15

Torino 14

Sassuolo 14

Bologna 12 *

Udinese 11

Sampdoria 9

Venezia 9

Genoa 8

Spezia 8

Salernitana 7

Cagliari 6 *

* una partita in meno