Serie A, 10 giorni alla ripresa con Inter-Napoli: il calendario del girone d’andata

La Serie A, che non gioca dal 13 novembre, è pronta a ripartire dopo la lunga sosta per i Mondiali: mancano appena dieci giorni, poi in calendario la sedicesima giornata. Il 4 gennaio tutti in campo, con Inter-Napoli come big match. Saranno quattro i turni prima di concludere il girone d’andata: ecco tutte le partite restanti della prima metà di stagione, qui l’elenco completo.

SERIE A – CALENDARIO 16ª GIORNATA

Salernitana-Milan mercoledì 4 gennaio ore 12.30

Sassuolo-Sampdoria mercoledì 4 gennaio ore 12.30

Spezia-Atalanta mercoledì 4 gennaio ore 14.30

Torino-Verona mercoledì 4 gennaio ore 14.30

Lecce-Lazio mercoledì 4 gennaio ore 16.30

Roma-Bologna mercoledì 4 gennaio ore 16.30

Cremonese-Juventus mercoledì 4 gennaio ore 18.30

Fiorentina-Monza mercoledì 4 gennaio ore 18.30

Inter-Napoli mercoledì 4 gennaio ore 20.45

Udinese-Empoli mercoledì 4 gennaio ore 20.45

SERIE A – CALENDARIO 17ª GIORNATA

Fiorentina-Sassuolo sabato 7 gennaio ore 15

Juventus-Udinese sabato 7 gennaio ore 18

Monza-Inter sabato 7 gennaio ore 20.45

Salernitana-Torino domenica 8 gennaio ore 12.30

Lazio-Empoli domenica 8 gennaio ore 15

Spezia-Lecce domenica 8 gennaio ore 15

Sampdoria-Napoli domenica 8 gennaio ore 18

Milan-Roma domenica 8 gennaio ore 20.45

Verona-Cremonese lunedì 9 gennaio ore 18.30

Bologna-Atalanta lunedì 9 gennaio ore 20.45

SERIE A – CALENDARIO 18ª GIORNATA

Napoli-Juventus venerdì 13 gennaio ore 20.45

Cremonese-Monza sabato 14 gennaio ore 15

Lecce-Milan sabato 14 gennaio ore 18

Inter-Verona sabato 14 gennaio ore 20.45

Sassuolo-Lazio domenica 15 gennaio ore 12.30

Torino-Spezia domenica 15 gennaio ore 15

Udinese-Bologna domenica 15 gennaio ore 15

Atalanta-Salernitana domenica 15 gennaio ore 18

Roma-Fiorentina domenica 15 gennaio ore 20.45

Empoli-Sampdoria lunedì 16 gennaio ore 20.45

SERIE A – CALENDARIO 19ª GIORNATA

Verona-Lecce sabato 21 gennaio ore 15

Salernitana-Napoli sabato 21 gennaio ore 18

Fiorentina-Torino sabato 21 gennaio ore 20.45

Sampdoria-Udinese domenica 22 gennaio ore 12.30

Monza-Sassuolo domenica 22 gennaio ore 15

Spezia-Roma domenica 22 gennaio ore 18

Juventus-Atalanta domenica 22 gennaio ore 20.45

Bologna-Cremonese lunedì 23 gennaio ore 18.30

Inter-Empoli lunedì 23 gennaio ore 20.45

Lazio-Milan martedì 24 gennaio ore 20.45