Serena: «Inter o Milan? Una sta meglio! Prima partita tattica»

Aldo Serena in una breve intervista radiofonica nel corso di Radio Anch’io Sport ha espresso la sua opinione riguardo la semifinale di andata di UEFA Champions League tra le due squadre.

DOPPIO EX – Aldo Serena ha espresso la sua opinione prima di Milan-Inter: «Pioli dice che è favorito Inzaghi? Fino a quindici giorni fa pensavo che il Milan avesse trovato una forma ottimale come Leao e Brahim Diaz. Ma gli ultimi avvenimenti danno i favori all’Inter anche perché ha ritrovato la condizione dei propri attaccanti. In questo momento stanno un po’ meglio del Milan. La prima partita penso che sarà un po’ più tattica, anche perché l’Inter deve organizzarsi in modo da non concedere gli spazi agli avversari anche se Leao probabilmente non ci sarà. Missione proibitiva in finale? In una partita secca se la giocano, chiaramente Real Madrid e Manchester City sono più attrezzate delle nostre, soprattutto gli spagnoli hanno un maestro come Carlo Ancelotti».