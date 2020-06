Serata storta per de Vrij, Moses troppi errori,...

Serata storta per de Vrij, Moses troppi errori, Sanchez pasticcia – TS

Condividi questo articolo

“Tuttosport” nelle sue pagelle di Inter-Sampdoria boccia tre nerazzurri. I peggiori sono de Vrij e Moses, Sanchez pasticcia troppo.

SERATA STORTA – De Vrij prende 5. La Gumina è cliente scomodo quando lo deve affrontare in campo aperto. Tant’è che viene graziato per un fallo da giallo. In più si addormenta sul gol lasciando liber Colley. Serata storta, una delle poche della sua stagione.

TROPPI ERRORI – Voto 5 anche per Moses. Ha spazio, ma sbaglia le scelte.

PASTICCIONE – Sanchez prende 5,5. Entra con voglia, ma pasticcia.