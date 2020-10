Sensi torna in Champions League, Conte ritrova il suo trequartista?

Stefano Sensi in Champions League potrebbe essere una risorsa di qualità per Conte. Una cosa che manca all’Inter, una storia interrotta bruscamente un anno fa.

TORNA DISPONIBILE – Dopo la squalifica contro il Milan Sensi torna a disposizione di Conte. Non un dettaglio da poco per il tecnico: il numero 12 è una risorsa importante per il suo calcio. Peccato trovi sempre un modo per essere assente. Nella sfida di Champions League sarà disponibile, e non sarebbe una sorpresa vederlo titolare.

CHANCE DA TITOLARE – Conte si fida di Sensi. In diversi ruoli, pure. Il centrocampista infatti sa interpretare sia i compiti da trequartista che quelli da interno di centrocampo. Ma anche eventualmente il vertice basso, come fa sempre con la maglia dell’Italia. Dando quindi varianti anche a gara in corso. Un’affidabilità nella duttilità che, ad esempio, Conte non riconosce ad Eriksen. E quindi mette il numero 12 in rampa di lancio per l’esordio stagionale in Champions League. E’ lui l’opzione di qualità della mediana.

STORIA DA RIPRENDERE – Del resto Sensi ha una storia da ricominciare. La sua improvvisa scomparsa lo scorso anno ha lasciato negli occhi di tutti la prestazione a Barcellona come una specie di sogno. Col Borussia Moenchengladbach può riaccendere i sogni dei tifosi, interrotti in modo così brusco. Una responsabilità, ma anche una grande opportunità.