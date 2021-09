Sensi titolare due volte al Marassi: domani con l’Italia e al rientro con l’Inter – TS

Sensi, ad Genova a Genova, pronto a una doppia opportunità. Secondo “TuttoSport” il centrocampista nerazzurro domani probabilmente sostituirà Jorginho contro la Lituania. Al rientro con l’Inter sfiderà la Sampdoria ancora al Marassi.

DOPPIA TITOLARITÀ – Sensi è pronto a rilanciarsi e riscattare la scorsa stagione. Roberto Mancini ha sempre creduto in lui, e nonostante la passata stagione, era pronto a convocarlo in vista dell’Europeo poi vinto, ma anche in quel caso il centrocampista si fece male e fu costretto a tornare a Milano. Oggi Sensi è tornato a disposizione di Mancini e domani contro la Lituania è pronto a sostituire Jorginho. Doppia chance e dunque doppia maglia da titolare per lui: sì, perché al rientro dagli impegni con la nazionale, l’ex Sassuolo giocherà titolare ance contro la Sampdoria, alle spalle di Edin Dzeko, come visto all’esordio contro il Genoa (4-0). Giocando titolare contro i blucerchiati, per lui sarebbe la seconda partita d titolare con l’Inter nelle prime tre giornate. Un segnale importante per Simone Inzaghi, che dopo il recupero di Arturo Vidal spera anche in quello di Stefano Sensi.

Fonte: TuttoSport – Stefano Pasquino