Sensi titolare due volte in 4 giorni? Domani con l’Italia e al rientro con l’Inter – TS

Sensi pronto a una doppia opportunità. Secondo “Tuttosport” il centrocampista nerazzurro domani probabilmente sostituirà Jorginho contro la Lituania. Al rientro con l’Inter sfiderà la Sampdoria, ancora dal 1′.



DOPPIA TITOLARITÀ – Stefano Sensi è pronto a rilanciarsi e riscattare la scorsa stagione. Roberto Mancini ha sempre creduto in lui, e nonostante la passata stagione, era pronto a convocarlo in vista dell’Europeo poi vinto, ma anche in quel caso il centrocampista si fece male e fu costretto a tornare a Milano. Oggi Sensi è tornato a disposizione di Mancini e domani contro la Lituania è pronto a sostituire Jorginho. Doppia chance e dunque doppia maglia da titolare per lui: sì, perché al rientro dagli impegni con la nazionale, l’ex Sassuolo giocherà titolare anche contro la Sampdoria, alle spalle di Edin Dzeko, come visto all’esordio contro il Genoa (4-0). Giocando titolare contro i blucerchiati, per lui sarebbe la seconda partita da titolare con l’Inter nelle prime tre giornate. Un segnale importante per Simone Inzaghi, che dopo il recupero di Arturo Vidal spera anche in quello di Sensi.

Fonte: Tuttosport – Stefano Pasquino