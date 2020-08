Sensi sta bene, ok per Inter-Bayer Leverkusen. Out...

Sensi sta bene, ok per Inter-Bayer Leverkusen. Out dal 1′: Conte valuta

Condividi questo articolo

Sensi potrebbe essere un uomo importante per Antonio Conte nelle fasi finali dell’Europa League. Il centrocampista è a disposizione per Inter-Bayer Leverkusen, ma non giocherà dal primo. Di seguito le ultime novità di formazione e per il centrocampista italiano, riportate da SkySport24

A GARA IN CORSO – Stefano Sensi è stato fondamentale nell’Inter di Conte a inizio stagione. Il centrocampista ha dovuto fare i conti con una serie infinita di infortuni, ma ora è tornato a disposizione. Il calciatore è, infatti, una possibilità per Inter-Bayer Leverkusen, ma non dal primo minuto. Come riporta Sky, infatti, giocherà qualche minuto, mentre Eriksen è destinato alla panchina. Si va verso la conferma del centrocampo Barella-Brozovic-Gagliardini.