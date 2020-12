Sensi si candida per un posto da titolare nell’Inter, ma forse è troppo tardi

Condividi questo articolo

Stefano Sensi

Sensi si dice pronto per tornare in campo e l’occasione di Inter-Shakhtar Donetsk sembra fatta apposta. Le scelte di Conte, però, dovrebbero andare in una direzione opposta, perché dall’inizio scenderanno in campo giocatori che danno più garanzie

PRONTO (PER GIOCARE) – Le assenze certe di Matias Vecino, Radja Nainggolan e Arturo Vidal, a cui “dovrebbe” aggiungersi anche quella di Nicolò Barella (vedi articolo), ridisegneranno il centrocampo nerazzurro. Contro lo Shakhtar Donetsk verranno assegnate tre maglie per quattro giocatori. Nessun dubbio sulle prime due, già destinate a Marcelo Brozovic e Roberto Gagliardini, ma la terza è in ballottaggio. La candidatura di Christian Eriksen paradossalmente è la più forte, ma anche Stefano Sensi è in corsa per iniziare dal 1′. Difficile però che Antonio Conte lo scelga, visto che non garantisce minutaggio. Il numero 12 dell’Inter intanto si carica auto-motivandosi: “Pronto ad andare”. Di seguito il post pubblicato da Sensi sui social.