Sensi, ritorno da titolare? Inter si rivede Asamoah! Dubbio dietro – Sky

Lunedì alle 20.45 l’Inter farà il suo esordio nel 2020 affrontando al San Paolo il Napoli di Gattuso. Ecco le ultime sui nerazzurri di Conte secondo quanto riportato da Marco Barzaghi di “Sky Sport”

SITUAZIONE – «Lunedì contro il Napoli non ci sarà Danilo D’Ambrosio, ma è possibile il ritorno dal primo minuto di Stefano Sensi dopo lo spezzone di partita contro il Genoa. Qwadwo Asamoah potrebbe esserci, ma non dall’inizio. In questa settimana ha iniziato a lavorare con la squadra. In difesa ballottaggio tra Diego Godin e Alessandro Bastoni».