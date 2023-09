Sensi, allarme rientrato: recupero verso Inter-Milan – CdS

Dopo il piccolo problema muscolare che gli ha fatto saltare la gara contro la Fiorentina, Stefano Sensi è al lavoro per il recupero in vista del derby Inter-Milan. Secondo il Corriere dello Sport, il centrocampista sarà a disposizione.

PROBLEMA SUPERATO – Rientra l’allarme per Stefano Sensi, che la scorsa settimana si era fermato a causa di un problema muscolare che gli ha fatto saltare la sfida contro la Fiorentina. Al lavoro ad Appiano Gentile, il centrocampista ha recuperato ed è pronto per entrare tra i convocati di Simone Inzaghi in vista di Inter-Milan. Difficile vederlo in campo, ma si tratta in ogni caso di una buona notizia: il tecnico avrà infatti a disposizione un’opzione in più per il suo centrocampo.

Fonte: Corriere dello Sport, Pietro Guadagno