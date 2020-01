Sensi importante per Conte, a Napoli ci sarà dal 1′: la probabile – CdS

Stefano Sensi, fermo per infortunio dallo scorso 6 ottobre per Inter-Juventus, ritorna finalmente a disposizione del tecnico Antonio Conte, che potrà schierarlo lunedì al San Paolo contro il Napoli di Gennaro Gattuso. Di seguito l’importanza del centrocampista ex Sassuolo e la probabile formazione dell’Inter riportata dal “Corriere dello Sport”.

L’IMPORTANZA DI SENSI – Stefano Sensi è un giocatore completo capace di occupare diversi posizioni in campo. Conte modificava l’Inter attraverso la posizione di Sensi e il suo ritorno consentirà al tecnico salentino di rendere ancora più ricca ed equilibrata la squadra. La sua tecnica è mancata all’Inter, che a centrocampo, salvo Marcelo Brozovic, pecca già a livello qualitativo. L’inserimento di Sensi nel gioco di Conte è stato immediato, i due hanno trovato un’intesa fin dalle amichevoli estive. Prima dell’infortunio, aveva giocato 6 gare di campionato, segnando 3 gol con 4 assist. Ancora oggi, nessun centrocampista del trio centrale nerazzurro è riuscito a segnare lo stesso numero di reti, pur giocando più di lui.

DAL 1′ A NAPOLI – Chiaro che dunque Antonio Conte recupera un giocatore fondamentale in vista della seconda parte di stagione, utile già dalla partita contro il Napoli al San Paolo. Il calciatore sarà schierato dal 1′, a differenza di Nicolò Barella, che nonostante il recuperò siederà ancora in panchina per dare spazio a Matìas Vecino. Infortunato Danilo D’Ambrosio che ne avrà ancora per circa due settimane, spazio a Kwadwo Asamoah a sinistra, in ballottaggio con Cristiano Biraghi. Torna dalla squalifica Marcelo Brozovic. Di seguito la probabile formazione dell’Inter secondo il “Corriere dello Sport” (3-5-2): Handanovic; Godin, De Vrij, Skriniar; Candreva, Vecino, Brozovic, Sensi, Biraghi; Lautaro, Lukaku.