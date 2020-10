Sensi fuori del tutto da Genoa-Inter: per lui preparazione separata, un segnale

Condividi questo articolo

Stefano Sensi

Sensi non è nemmeno in panchina per Genoa-Inter, che inizierà fra poco meno di quaranta minuti (vedi formazioni). Il centrocampista, però, ha regolarmente seguito la squadra al Ferraris e ha effettuato una preparazione differente dal gruppo.

ESCLUSO… IN PARTE – Stefano Sensi non figura nella distinta per Genoa-Inter di questo pomeriggio. Il centrocampista ex Sassuolo continua a essere tormentato dai problemi fisici, come ormai succede da più di un anno. Dopo aver saltato il derby col Milan per squalifica era indisponibile contro il Borussia Monchengladbach, e lo è pure oggi. La novità è che però Sensi è presente al Ferraris, e ha fatto alcune attività prepartita. Un semplice riscaldamento in campo, prima che iniziasse quello dei compagni, nulla di particolare. Questo sta a significare che per lui i fastidi muscolari (si è parlato di un affaticamento) siano comunque di poco conto. Da capire se Sensi potrà tornare in gruppo contro lo Shakhtar Donetsk, martedì alle ore 18.55 in Champions League a Kiev.