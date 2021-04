Sensi e Sanchez nel motore, Inter versione light? Le ultime di formazione

Sensi e Sanchez sono in ballottaggio per una maglia da titolare. Conte sembra intenzionato a lanciare dal 1′ uno dei due, forse entrambi. Di seguito le ultime novità di formazione a poche ore dall’inizio di Inter-Cagliari

INTER LIGHT – A meno di tre ore da Inter-Cagliari, le ipotesi di formazione sono ormai due. Quella classica, che prevede Roberto Gagliardini a centrocampo e Lautaro Martinez in attacco. E quella alternativa, che vede il ritorno di Stefano Sensi in mezzo al campo e la promozione di Alexis Sanchez in avanti. Una versione piuttosto light quest’ultima, visto che l’Inter con Sensi e Sanchez nel motore perderebbe fisicità in favore di velocità. Più qualità, soprattutto nello stretto in fase di possesso. Ma anche meno quantità, in particolare nel pressing in fase di non possesso. Giocherà solo uno o entrambi dall’inizio? Per Antonio Conte, quindi, quello sulla fascia destra (vedi articolo) non è l’unico ballottaggio nell’undici titolare. Sono e restano tre le possibili modifiche nell’Inter titolare anti-Cagliari (vedi probabili formazioni).