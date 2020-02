Sensi Ã¨ recuperato e contro il Milan sarÃ  arma dalla panchina – TS

Sensi è recuperato e contro il Milan sarà arma dalla panchina – TS

“Tuttosport” sottolinea che in Inter-Milan Conte potrà contare su Sensi. Il centrocampista sarà un’arma da sfruttare dalla panchina.

JOLLY DALLA PANCHINA – Chi sarà inizialmente in panchina in Inter-Milan è Stefano Sensi, finalmente recuperato dall’ultimo risentimento al polpaccio sinistro che l’aveva costretto a dare forfait con Fiorentina e Udinese. Il folletto di Urbino è stato senza ombra di dubbio il miglior giocatore dell’Inter fra agosto e settembre – 3 gol e 4 assist nelle prime sei giornate di campionato -, ma dal 6 ottobre è entrato in una spirale di infortuni che non lo ha più lasciato in pace. Conte confida che il peggio sia alle spalle e che ora Sensi possa diventare un jolly prezioso per il suo centrocampo. All’andata la vetrina la presero Brozovic e Lukaku, ma proprio lui ispirò la punizione da cui arrivò l’1-0 del centrocampista croato. Una carta importante dalla panchina dunque, così come potrebbe esserlo la velocità di Moses se alla fine Conte optasse per l’affidabilità di Candreva.