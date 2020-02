Sensi e Gagliardini tornano col gruppo, giocano col Ludogorets? – TS

Condividi questo articolo

“Tuttosport” fa il punto sulle condizioni di Sensi e Gagliardini. I due centrocampisti, fuori da tempo, in settimana torneranno ad allenarsi col gruppo.

RITORNO COL GRUPPO – Conte per la sfida col Ludogorets a centrocampo avrà scelte limitate. Sensi e Gagliardini infatti per giovedì difficilmente saranno recuperati. I due dovrebbero tornare ad allenarsi col gruppo da domani e quindi in Europa League al massimo potranno andare in panchina e cercare qualche minuto da subentrati.