Sensi e Gagliardini saltano anche Juventus-Inter? Dubbio Handanovic – Sky

Condividi questo articolo

Sensi e Gagliardini sono ancora ai box per infortunio e domani per Inter-Ludogorets non ci saranno (vedi articolo). Secondo le ultime di Andrea Paventi su “Sky Sport 24”, i due nerazzurri potrebbero saltare anche la sfida con la Juventus. Valutazioni su Handanovic

INFORTUNATI – Stefano Sensi e Roberto Gagliardini potrebbero saltare anche Juventus-Inter: «Sensi e Gagliardini non ci saranno domani, probabilmente nemmeno per la sfida di domenica con la Juventus. Samir Handanovic rimane in dubbio. Con il Ludogorets giocherà ancora Daniele Padelli. Il numero uno sloveno verrà valutato nei prossimi giorni per la sfida di Torino».