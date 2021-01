Sensi disponibile per Inter-Juventus? Allarme rientrato dopo l’infortunio

Stefano Sensi Inter

Sensi potrebbe farcela per Inter-Juventus di domenica, anche se come detto da Conte bisogna mantenere tutte le precauzioni del caso. Il centrocampista oggi ha svolto gli esami, dopo aver sentito dolore nel riscaldamento di ieri, e non ci sono particolari problemi.

ALLARME RIENTRATO – Nessuna lesione per Stefano Sensi. Ieri Antonio Conte aveva detto che il centrocampista non se la sentiva di giocare, dopo aver accusato dolore nel riscaldamento di Fiorentina-Inter (vedi articolo). I controlli che il centrocampista ha svolto in giornata, stando a quanto raccolto da Inter-News.it, non hanno evidenziato nessun problema particolare. Possibile, quindi, che sia stato solo uno spavento, comprensibile visto che Sensi in quest’ultimo anno e mezzo è stato falcidiato dagli infortuni. I prossimi due giorni saranno decisivi per capire la sua eventuale disponibilità per Inter-Juventus. Da escludere che possa essere titolare, visto lo scarso impiego stagionale, ma a questo punto portarlo in panchina non è impossibile. E avere Sensi nel derby d’Italia, anche se per pochi minuti, sarebbe una risorsa in più.

Fonte: Inter-News.it – Riccardo Spignesi