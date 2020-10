Sensi affaticato, Conte darà un’altra occasione a Eriksen?

Eriksen Inter

Chi sceglierà Conte come trequartista contro il Borussia Moenchengladbach? Sensi è affaticato, dunque Eriksen potrebbe avere l’occasione che tanto aspetta.

ANCORA IN DUBBIO – In conferenza stampa pre Inter-Borussia Moenchengladbach Conte ha dato una notizia:“Abbiamo giocatori affaticati da valutare, lo stesso Sensi”. Ma come, proprio il numero 12 che ha saltato il derby per squalifica? In assenza di aggiornamenti medici va considerato in dubbio. E questo, ancora una volta, condiziona le scelte del tecnico.

NESSUN RISCHIO – Sensi probabilmente è ancora oggi la scelta numero uno di Conte nel ruolo di trequartista. O comunque di centrocampista di qualità, regista avanzato con licenza di inventare. Se non fornisce garanzie fisiche difficilmente il tecnico lo rischierà. Specie considerando il suo storico di problemi fisici. A Conte resta quindi una sola opzione come centrocampista di qualità. Il solito Eriksen.

OCCASIONE DA TITOLARE – L’esordio in Champions quindi porta subito il solito, grande dilemma dell’Inter 2020: Eriksen giocherà o no? E se sì poi inizia tutto un altro discorso. Conte dovrà sposare esigenze tecniche e necessità di gestire le forze. Il periodi infatti è fitto di partite e di sicuro non è il momento di portare avanti questioni di principio. In mezzo soprattutto gli uomii sono contati. Questa potrebbe essere la serata di Eriksen titolare, per la prima volta da Inter-Fiorentina. La palla poi passa al danese. Che dopo le frasi rilasciate dal ritiro con la Danimarca deve far parlare i fatti.