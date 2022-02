Sconcerti: «Inter vincerà col Liverpool! In trasferta i Reds infatti…»

L’Inter è pronto ad affrontare il Liverpool questa sera alle 21. Una sfida affascinante con i nerazzurri che tornano a giocare gli ottavi di finale di Champions League 10 anni dopo l’ultima volta. L’avversario è tutt’altro che facile da superare, ma Mario Sconcerti è sicuro.

CERTEZZA – L’Inter dovrà sfoggiare una grande prestazione contro il Liverpool per portarsi a casa la vittoria. Il passaggio del turno è tutt’altro che semplice con i Reds che sono una corazzata. Ex campioni d’Europa, campioni in Premier League, un tridente da urlo davanti. Insomma, l’Inter parte sicuramente sfavorita. Non però per Mario Sconcerti, ecco il suo pensiero per Un cappuccino con Sconcerti su Calciomercato.com. «L’Inter questa sera vincerà contro il Liverpool, perché non è una squadra ingenua. Non commetterà errori. Perché il migliore del Liverpool, Salah, impatterà il migliore dell’Inter, Bastoni. Non è un pronostico, è un’idea di partita. Sono due squadre ben organizzate, che sanno come andare in gol. Tra Jota, Salah e Mané, il Liverpool ha segnato 36 reti, tante. L’Inter tra Lautaro, Dzeko e Perisic arriva a 26. In trasferta il Liverpool perde l’insistenza che ha quando gioca in casa. Acquista ordine, organizzazione, perché va meno veloce. Scende alla pari con l’avversaria. Ha grandi solisti a partire dal basso con Alexander-Arnold, ma a palla a terra Dzeko e soprattutto Lautaro dovrebbe poter rimanere in partita. Se davvero ci riuscissero sarebbe gara aperta».