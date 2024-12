Schick spinge dopo il recupero: scelta probabile per Bayer Leverkusen-Inter

Uno dei punti interrogativi per la formazione di Xabi Alonso in vista di Bayer Leverkusen-Inter di domani riguarda Patrick Schick dopo l’ultimo problema fisico da cui sembra aver però già recuperato. E proprio lui dovrebbe partire da titolare insieme a Florian Wirtz.

VERSO LA TITOLARITÀ – Lo aveva anticipato oggi Xabi Alonso in conferenza stampa e gli aggiornamenti delle ultime ore lo sembrano dimostrare: Patrick Schick è pronto a scendere in campo da titolare per Bayer Leverkusen-Inter di domani. Conoscenza anche del campionato di Serie A, l’attaccante ceco si prepara a dare battaglia alla difesa nerazzurra, composta per forza di cose dal terzetto Bisseck-de Vrij-Bastoni. Si tratta per il momento, però, solo di supposizioni. Il giocatore infatti è alle prese con il recupero da un infortunio e, nonostante sia sicuramente a disposizione, Xabi Alonso ha comunque provato in giornata anche una formazione senza di lui davanti, ma con soltanto Florian Wirtz in qualità di falso nove.

Schick titolare per Bayer Leverkusen-Inter? La probabile formazione di Xabi Alonso

PROBABILE FORMAZIONE – Nonostante sia ancora un’incognita da risolvere nel corso della giornata di domani, che porterà alla sfida in programma alle ore 21 e valevole per la sesta giornata della fase campionato della UEFA Champions League, l’attaccante ha più probabilità di partire da titolare che non dalla panchina. Questa la probabile formazione di Xabi Alonso per Bayer Leverkusen-Inter: Kovar; Tapsoba, Tah, Hincapié; Frimpong, Palacios, Andrich, Xhaka, Grimaldo; Schick, Wirtz.