Scharer arbitro di Bayern Monaco-Inter: due precedenti e un rosso!

Scharer è l’arbitro di Bayern Monaco-Inter, per l’andata dei quarti di finale di Champions League. La UEFA ha assegnato la sfida dell’Allianz Arena di Baviera al fischietto svizzero, che sarà coadiuvato da due addetti al VAR di nazionalità svizzera e olandese. Questa la scheda del direttore di gara che dirigerà la partita di questa sera.

I PRECEDENTI – Ad arbitrare Bayern Monaco-Inter sarà Sandro Scharer, arbitro svizzero della Sezione di Zurigo. Il classe 1988 ha già diretto due partite dei nerazzurri nel corso della sua carriera, entrambe in Champions League. La prima risale al 13 settembre del 2022 e fa capo alla seconda sfida di qualificazione ai gironi del Gruppo C della competizione europea, andata in scena in casa del Viktoria Plzen. In quell’occasione i nerazzurri di Simone Inzaghi avevano portato a casa un 2-0, siglato da Edin Dzeko e Denzel Dumfries. Mentre la squadra ospite aveva terminato la gara in inferiorità numerica per l’espulsione, con rosso diretto, di Pavel Bucha al 61′. L’altro precedente tra l’Inter e Scharer risale al 12 dicembre del 2023: in occasione del match casalingo contro la Real Sociedad per la qualificazione agli ottavi di finale di Champions League. Il risultato finale fu uno 0-0 che permise agli avversari di qualificarsi primi nel girone, con i nerazzurri secondi.

Scharer arbitro di Bayern Monaco-Inter: il bilancio con le italiane

IL RENDIMENTO CON LE ITALIANE – Oltre ad aver arbitrato l’Inter nella sua carriera, Scharer ha diretto anche le gare di altre squadre italiane, compresa la Nazionale. Il fischietto svizzero ha arbitrato tre volte l’Atalanta (due vittorie e una sconfitta), due volte il Milan (una vittoria e una sconfitta). Poi due volte la Roma e la Juventus (doppio successo per entrambe). Ben quattro volte Scharer ha diretto le gare dell’Italia, tutte terminate con una vittoria.