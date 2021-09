Satriano testato da Inzaghi (con Gagliardini): Sampdoria-Inter dal 1′?

Satriano è uno dei giocatori rimasti ad Appiano Gentile e oggi ha partecipato alla partitella in famiglia con l’Under-18 (vedi articolo). L’attaccante può essere una scelta di Inzaghi per Sampdoria-Inter.

IN CAMPO DAL 1′? – C’è una possibilità, nemmeno tanto remota, che Martin Satriano parta titolare in Sampdoria-Inter domenica 12 settembre alle ore 12.30. L’attaccante classe 2001, grande protagonista del precampionato, è rimasto ad allenarsi ad Appiano Gentile agli ordini di Simone Inzaghi. Oggi ha giocato la partitella in famiglia con l’Under-18, assieme a Roberto Gagliardini che è pienamente recuperato e punta il match di Marassi. Con loro due impegnati anche Federico Dimarco, Danilo D’Ambrosio, Aleksandar Kolarov e Matteo Darmian, oltre a tanti giovani aggregati. Satriano ha possibilità di giocare perché Joaquin Correa e Lautaro Martinez rientreranno solo sabato 11, alla vigilia di Sampdoria-Inter, e Alexis Sanchez è ancora fermo (vedi articolo). Oltre all’opzione Satriano Inzaghi può, in alternativa, schierare Stefano Sensi dietro Edin Dzeko come contro il Genoa.