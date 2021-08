Satriano fuori da Inter-Dinamo Kiev: il motivo dell’assenza

Satriano non è a disposizione per Inter-Dinamo Kiev. La società comunica il motivo per il quale l’attaccante uruguayano, grande protagonista nelle amichevoli, non è in distinta (vedi formazioni).

ASSENZA ALL’ULTIMO – Martin Satriano non sarà precauzionalmente a disposizione per la gara contro la Dinamo Kiev a causa di un leggero affaticamento al polpaccio destro.

Fonte: Inter.it