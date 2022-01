Sassuolo-Verona 2-4: Tudor espugna il Mapei grazie a Barak (tripletta e assist)

Si è conclusa la sfida delle 12:30 della 22′ giornata di Serie A tra Sassuolo e Verona. A spuntarla, al termine di un match apertissimo, è la squadra di Tudor grazie a un Barak scatenato (tre gol e un assist).

REPORT – L’avvio di partita è tutto a tinte Verona. La squadra di Tudor spinge sull’acceleratore e pressa a tutto campo il Sassuolo. La squadra di Dionisi va sotto con il gol di Gunter al 16′ ma il colpo di testa del difensore è stato annullato per fuorigioco dello stesso. Il gol del vantaggio del Verona arriva comunque al 37′ con il sinistro forte e preciso di Caprari che realizza su assist di Barak. Da qui si scatena proprio il numero 7 gialloblu. Al 44′ arriva il 2-0 firmato Barak che però segna su rimpallo: Maxime Lopez rinvia dalla linea di porta ma coglie in pieno Barak che quindi segna di carambola. Nella ripresa il Sassuolo reagisce con il gol in mezza rovesciata di Scamacca ma il Verona si riporta avanti di due con il rigore trasformato con il brivido da Barak. A causarlo è stato Chiriches con un fallo di mano. I neroverdi tornano in partita con il colpo di testa di Defrel su angolo (67′). A chiuderla poi ci pensa di nuovo Barak: imbucata e tocco sotto a scavalcare Consigli. Tre punti preziosi per Tudor che sale a 30 in classifica scavalcando proprio il Sassuolo.