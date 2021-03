Sassuolo, settimana intensa per De Zerbi: prima il...

Sassuolo, settimana intensa per De Zerbi: prima il Torino, poi l’Inter

Roberto De Zerbi Sassuolo-Udinese

Il Sassuolo di Roberto De Zerbi è tornato subito al lavoro nella giornata di oggi, per preparare i prossimi due impegni con Torino (recupero della 24esima giornata, in programma mercoledì) e Inter, sabato sera

DOPPIO IMPEGNO – Dopo la vittoria pirotecnica contro l’Hellas Verona (QUI gli highlights della partita), il Sassuolo è tornato subito al lavoro al Mapei Football Center per preparare il recupero della 24esima giornata contro il Torino, in programma mercoledì pomeriggio all’Olimpico Grande Torino. “Seduta defaticante per i calciatori impiegati ieri al Mapei Stadium. Il resto del gruppo ha svolto riscaldamento, possesso palla e partitella ad alta intensità su campo ridotto. Il programma di domani prevede seduta pomeridiana sempre presso il centro sportivo neroverde a porte chiuse“. Sabato sera, i neroverdi di Roberto De Zerbi affronteranno l’Inter di Antonio Conte.

Fonte: Sassuolocalcio.it