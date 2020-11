Sassuolo-Inter, un neroverde è guarito dal Coronavirus e rientra in gruppo

Roberto De Zerbi Sassuolo-Udinese

Il Sassuolo, che sabato alle ore 15.00 sfiderà l’Inter in campionato, annuncia il ritorno in gruppo di Federico Ricci. L’attaccante neroverde era risultato positivo al Coronavirus (vedi articolo). Di seguito il comunicato del club

NEGATIVIZZAZIONE – Il Sassuolo, prossimo avversario dell’Inter in campionato, comunica il ritorno in gruppo di Federico Ricci: “L’Unione Sportiva Sassuolo Calcio comunica che Federico Ricci ha effettuato controllo con test diagnostico (tampone) per il coronavirus-Covid 19 il cui esito ha confermato la negativizzazione. A seguito delle visite propedeutiche alla ripresa dell’attività sportiva, il calciatore è rientrato in gruppo”.

