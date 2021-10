Sassuolo-Inter un anno dopo: da Conte a Inzaghi ecco cosa è cambiato – CdS

Sassuolo-Inter un anno fa segnò la svolta per la squadra allenata da Antonio Conte verso la volata scudetto. Oggi, come evidenziato dal Corriere dello Sport, con Simone Inzaghi è qualcosa è decisamente cambiato.

UN ANNO DOPO – Sassuolo-Inter la scorsa stagione, proprio in casa del Sassuolo, ci fu la svolta che permise alla banda di Conte di prendere il volo e di conquistare lo scudetto. In avvio di stagione, difatti, i nerazzurri erano eccessivamente votati all’attacco e finivano per prendere imbarcate dietro. Da quel momento, invece, Antonio Conte studiò una formazione più bassa e soprattutto più coperta dietro, più attenta ma comunque pericolosa in attacco. Un anno dopo la situazione è decisamente cambiata: innanzi tutto Simone Inzaghi ha tre punti in più rispetto lo scorso campionato, e la difesa non balla più come allora. Però sarà curioso capire cosa correggerà Inzaghi alla luce della partita vista contro lo Shakhtar Donetsk.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno