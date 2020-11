Sassuolo-Inter: torna Brozovic a disposizione e Conte (non)...

Sassuolo-Inter: torna Brozovic a disposizione e Conte (non) cambia?

Marcelo Brozovic si è finalmente negativizzato e tornerà presto ad allenarsi col gruppo. Per Sassuolo-Inter, Antonio Conte avrà a disposizione un’ulteriore chiave tattica per tamponare l’emorragia di un reparto disastrato

RISORSA – Sassuolo-Inter incombe minacciosamente all’orizzonte, in un momento psicologicamente complicato per i nerazzurri. Il club è chiamato al riscatto dopo la pessima figura contro il Real Madrid. Antonio Conte ritroverà Marcelo Brozovic, ufficialmente guarito dalla COVID-19. Il croato è un’alternativa cruciale in un reparto che, nelle ultime due uscite, ha fatto fatica a tenere le giuste distanze e a fare filtro.

CHIAVE TATTICA – La condizione fisica di Brozovic è ancora da valutare. Non è detto dunque che il croato parta dall’inizio in Sassuolo-Inter. Conte è chiamato però a trovare una soluzione a centrocampo, che assieme alla difesa è sembrato il reparto più barcollante. Contro Torino e Real Madrid, Nicolò Barella e Roberto Gagliardini non sono riusciti a muoversi con la giusta sincronia, lasciando la difesa esposta alle transizioni dei trequartisti granata e al possesso palla irriverente dei blancos. Le caratteristiche di Brozovic restituiscono all’Inter un filtro naturale, più equilibrato e tatticamente disciplinato rispetto ai due centrocampisti italiani. Antonio Conte potrebbe quindi tornare a rovesciare il triangolo di centrocampo, affidando a Brozovic compiti di filtro più specifici rispetto a quanto visto nelle prime uscite dopo la sosta. Rinunciando ad un trequartista di posizione, il tecnico nerazzurro potrebbe riuscire a limitare meglio i tagli degli esterni sassolesi, particolarmente abili nella gestione del possesso tra le linee.