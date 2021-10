Sassuolo-Inter, tentativo di svolta come un anno fa: si cerca il bis

Sassuolo-Inter si giocherà alle ore 20.45. È l’ultima partita prima della seconda sosta per le nazionali della stagione e i nerazzurri, dopo due pareggi, proveranno a chiudere al meglio il ciclo. Anche per emulare un anno fa.

REPLAY CERCASI – 28 novembre 2020, pure lì di sabato: Sassuolo-Inter 0-3. Quella, dopo il 4-2 in rimonta al Torino di sei giorni prima, fu la svolta per Antonio Conte, che cambiò modo di giocare (più “attento”) e iniziò a costruire la squadra poi diventata Campione d’Italia. Ora, dopo un inizio comunque migliore rispetto a dieci mesi fa, ci prova anche Simone Inzaghi e contro lo stesso avversario. I due pareggi con Atalanta e Shakhtar Donetsk hanno portato un po’ di fastidio nell’ambiente Inter, soprattutto per i tanti gol falliti, e il Sassuolo non è certo l’avversario più morbido da poter affrontare (è in ripresa). Ma, con la sosta per le nazionali alle porte, un successo sarebbe fondamentale per rasserenare tutti e voltare pagina con più certezze.

NIENTE CALCOLI – Settima partita in venti giorni ma in Sassuolo-Inter non è certo tempo di turnover. Simone Inzaghi ieri ha detto che sceglierà in mattinata chi schierare, e qualche cambio potrebbe esserci. Arturo Vidal insidia il ritorno da titolare di Hakan Calhanoglu, che rischia di stare fuori per la terza partita di fila. Pochi dubbi sulla coppia formata da Edin Dzeko e Lautaro Martinez, difesa anche ieri, perché Joaquin Correa non è ancora al meglio. Poi la solita alternanza sulle fasce, ormai nota. Nel Sassuolo Alessio Dionisi non ha cambiato granché rispetto a Roberto De Zerbi e ha recuperato Andrea Consigli (vedi articolo). Segui su Inter-News.it per tutta la giornata le ultime notizie sulla sfida. Dalle 16.30 il vero countdown a Sassuolo-Inter: collegamenti in diretta, interviste pre/post e LIVE della partita, trasmessa in diretta TV e streaming (vedi articolo).