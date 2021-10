Sassuolo-Inter 1-2, il tabellino della partita della 7ª giornata di Serie A

Sassuolo-Inter è terminata da pochi minuti con il punteggio di 1-2: questo il tabellino della partita valida per la settima giornata di Serie A 2021-2022.

ANCORA DI RIMONTA! – Come a Verona e Firenze l’Inter va sotto all’intervallo ma torna a casa coi tre punti. Il Sassuolo domina per cinquantasette minuti, andando in vantaggio con Domenico Berardi e con l’episodio del contrasto fra Grégoire Defrel e Samir Handanovic a fine primo tempo giudicato regolare dall’arbitro. Poi Simone Inzaghi fa quattro cambi tutti in una volta e cambia la partita: Edin Dzeko, al primo pallone toccato, la pareggia e si procura il rigore dell’1-2 di Lautaro Martinez. Successo fondamentale per restare aggrappati al gruppo di testa prima della sosta. Questo il tabellino di Sassuolo-Inter.

SASSUOLO-INTER 1-2 – IL TABELLINO

Sassuolo (4-2-3-1): Consigli; Muldur, Chiriches, G. Ferrari, Rogério; Frattesi (86′ Scamacca), Lopez; D. Berardi, Djuricic (75′ Traoré), Boga; Defrel (64′ Raspadori).

In panchina: Pegolo, Goldaniga, Magnanelli, Ayhan, Peluso, Harroui, Toljan, Kyriakopoulos, Matheus Henrique.

Allenatore: Alessio Dionisi

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, A. Bastoni (57′ Dimarco); Dumfries (57′ Darmian), Barella, Brozovic, Calhanoglu (57′ Vidal), Perisic; Lautaro Martinez (89′ D’Ambrosio), Correa (57′ Dzeko).

In panchina: Cordaz, I. Radu, Gagliardini, Sanchez, Vecino, Kolarov, Ranocchia.

Allenatore: Simone Inzaghi

Arbitro: Luca Pairetto della sezione di Nichelino (Longo – Margani; Gariglio; VAR Nasca; A. VAR Peretti)

Gol: 22′ rig. D. Berardi (S), 58′ Dzeko, 78′ rig. Lautaro Martinez

Ammoniti: Inzaghi (I, allenatore), Muldur, Lopez, Consigli, Raspadori (S), Perisic, Barella (I)

Recupero: 1′ PT, 4′ ST