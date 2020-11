Sassuolo-Inter (Serie A): la probabile formazione dell’Inter di Conte

La probabile formazione di Conte

Sassuolo-Inter è in programma oggi a partire dalle ore 15.00. Partita valida per la nona giornata del Campionato Italiano di Serie A. Attesa una reazione da “secondo posto” dopo il tonfo internazionale contro il Real Madrid. Scopriamo la probabile formazione dell’Inter di Conte

LA ROSA E LA FILOSOFIA DI CONTE

INDISPONIBILI – Sempre cinque assenti in casa nerazzurra. Oltre al lungodegente Vecino, ancora fuori Pinamonti, a cui si unisce Nainggolan per infortunio. Ancora assenti per positività al Coronavirus il portiere Padelli e il difensore Kolarov.

MODULO – Le ultime uscite non entusiasmanti stanno facendo riflettere Conte sull’utilizzo del “trequartista”. L’idea di rivedere l’Inter in campo con il 3-5-2 prende forma, ancor di più dopo il recupero di Brozovic e Sensi.

LA SQUADRA REPARTO PER REPARTO

DIFESA – Abolite le rotazioni dietro. Tra i pali il capitano Handanovic. In mezzo alla linea a tre de Vrij, spalleggiato da Skriniar (centro-destra) e Bastoni (centro-sinistra).

CENTROCAMPO – Pochi nomi sulla mediana. Sulle fasce previsto il doppio avvicendamento, con Darmian a destra e Perisic a sinistra. Davanti alla difesa Vidal, con ai lati Barella e Gagliardini mezzali. Pronto anche Brozovic, se uno rifiata.

ATTACCO – Il turnover offensivo stavolta può riservare una grossa sorpresa. Conte sembra convinto di far rifiatare Lukaku in previsione della Champions League, al suo posto Sanchez a supporto di Lautaro Martinez, che agirà da falso nove.

IL PROBABILE SCHIERAMENTO DELL’INTER

FORMAZIONE – Ecco dunque la probabile formazione titolare dell’Inter che affronterà il Sassuolo in Serie A: Handanovic; Skriniar, de Vrij, A. Bastoni; Darmian, Barella, Vidal, Gagliardini, Perisic; A. Sanchez, Lautaro Martinez.

IN PANCHINA – A. Radu, F. Stankovic; Ranocchia, L. Moretti, D’Ambrosio; Hakimi, Young, Vezzoni, Brozovic, Sensi, Eriksen; R. Lukaku.

