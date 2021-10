Sassuolo-Inter, recuperato Consigli il dubbio in formazione di Dionisi è uno

Sassuolo-Inter si giocherà domani alle ore 20.45. Per la partita del Mapei Stadium Dionisi recupera Consigli, quindi la formazione dei neroverdi è più o meno delineata.

NESSUN PROBLEMA – Negli ultimi due giorni l’avvicinamento a Sassuolo-Inter ha visto il punto interrogativo su Andrea Consigli, che si è allenato a parte. Si pensava a una chance per il quarantenne Gianluca Pegolo, invece in conferenza stampa questo pomeriggio Alessio Dionisi ha confermato il pieno recupero del portiere (vedi articolo). Dai convocati (vedi elenco) spunta anche un’altra notizia, col ritorno di Jeremy Toljan dall’infortunio. L’unico dubbio è proprio il terzino destro, con Mert Muldur, che ha sostituito il tedesco nelle ultime due partite. In genere il Sassuolo ha dei ballottaggi su entrambi i laterali, ma a sinistra in questo caso non c’è grossa discussione e agirà Rogério, con Vlad Chiriches e Gian Marco Ferrari a completare la difesa.

SQUADRA UGUALE – Il prossimo avversario dell’Inter è simile al… precedente, perché questo Sassuolo resta comunque “figlio” di Roberto De Zerbi ora allo Shakhtar Donetsk. Il modulo è sempre il 4-2-3-1, l’unico nuovo rispetto alla passata stagione è Davide Frattesi (di fatto il sostituto di Manuel Locatelli) che fa coppia a centrocampo con Maxime Lopez. Poi c’è ovviamente Giacomo Raspadori, segnalato come obiettivo di mercato dell’Inter dallo stesso AD neroverde Giovanni Carnevali in giornata (vedi articolo). L’attaccante è favorito rispetto a Gianluca Scamacca per il ruolo di punta, c’è una minima possibilità di vedere entrambi ma in questo caso Raspadori dovrebbe agire di fatto da trequartista, al posto di Filip Djuricic. Questa seconda ipotesi è abbastanza remota. Sugli esterni Domenico Berardi, reduce da due gol consecutivi, e Jérémie Boga con Hamed Junior Traoré in panchina. Questa la probabile formazione di Dionisi per Sassuolo-Inter: Consigli; Muldur, Chiriches, G. Ferrari, Rogério; Frattesi, Lopez; D. Berardi, Djuricic, Boga; Raspadori.