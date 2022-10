Sassuolo-Inter, per Inzaghi emergenza in attacco! Si rivede Asllani – SM

Sassuolo-Inter andrà in scena sabato alle 15. Con Lukaku e Correa out è emergenza in attacco per Inzaghi. Asllani si candida per una maglia da titolare. Le ultime da SportMediaset

EMERGENZA – In Sassuolo-Inter è vera e propria emergenza in attacco per Simone Inzaghi. Il tecnico, senza Correa e Lukaku, schiererà in attacco la coppia Lautaro Martinez-Dzeko. Allarme rientrato invece per gli acciaccati nel match contro il Barcellona: de Vrij, Darmian e Dimarco saranno regolarmente a disposizione. A centrocampo possibile spazio per Asllani dal 1′. Anche per Gosens potrebbe palesarsi una chance da titolare.

Fonte: SportMediaset.it