Sassuolo-Inter, oggi le prove generali per il Napoli. Cambia l’orizzonte

Sassuolo-Inter completa la serie di cinque amichevoli a dicembre in attesa della ripresa della Serie A. Alle 17 a Reggio Emilia per Inzaghi ci saranno novanta minuti dove già poter guardare il Napoli.

OBIETTIVO DOPPIO – Sassuolo-Inter è un grande aiuto per presentarsi al meglio al Napoli. Oggi al Mapei Stadium si conclude il 2022 nerazzurro, con l’ultima di cinque amichevoli dopo le quattro (tre vittorie e un pari). Se però Gzira United, Red Bull Salisburgo, Real Betis e Reggina erano per riprendere il ritmo durante la sosta adesso l’orizzonte cambia: l’Inter gioca per farsi trovare pronti al 4 gennaio. Il big match incombe, è distante solo sei giorni, con la necessità di rimontare in classifica visto il -11. Per questo Simone Inzaghi utilizzerà l’impegno di questo pomeriggio per l’ultimo collaudo prima di fare di nuovo sul serio, con un avversario di peso come il Sassuolo che storicamente ha creato difficoltà. Valore che oggi sarà un lato positivo.

DOPPIO FRONTE – La formazione di Sassuolo-Inter ricalcherà quella che si vedrà poi col Napoli, per non dire sarà uguale (vedi articolo). Inzaghi conferma la coppia formata da Edin Dzeko e Romelu Lukaku, visto che Joaquin Correa ha appena recuperato (ancora a rilento…) dall’ennesimo infortunio e Lautaro Martinez tornerà dall’Argentina solo oggi. Henrikh Mkhitaryan, più volte visto come trequartista, stavolta farà la mezzala in un centrocampo ancora privo di Marcelo Brozovic. La difesa, che non ha Stefan de Vrij dopo un piccolo problema fisico, è invece già quasi certamente quella titolare senza grossi dubbi. Nel Sassuolo Alessio Dionisi non avrà Maxime Lopez in mezzo al campo, fuori per infortunio. Segui su Inter-News.it per tutta la giornata le ultime notizie sulla sfida. Dalle 15.30 il vero countdown a Sassuolo-Inter: collegamenti in diretta, interviste pre/post e LIVE della partita, trasmessa in diretta TV (vedi articolo).