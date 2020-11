Sassuolo-Inter, nerazzurri sullo 0-2 grazie a un autogol

Arturo Vidal Inter-Fiorentina

Inter sullo 0-2 dopo appena 15 minuti di gioco: dopo il gol di Alexis Sanchez al 3’, arriva la seconda rete con un autogol di un difensore del Sassuolo

AUTOGOL – Grande partenza per l’Inter. La squadra nerazzurra di trova già sullo 0-2 dopo neanche 15 minuti di gioco. Gol iniziale di Alexis Sanchez. Il secondo invece è frutto di un’autorete. Arturo Vidal rimette in mezzo in area un pallone che Chiriches colpisce di petto e poi finisce in porta battendo Consigli.