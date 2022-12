Sassuolo-Inter, Mkhitaryan sostituito a inizio secondo tempo: il motivo

L’Inter sta sfidando il Sassuolo in amichevole al Mapei Stadium (vedi live). Proprio a inizio secondo tempo Inzaghi è costretto a effettuare il primo cambio per via di un problema fisico accusato da Mkhitaryan

CAMBIO FORZATO – L’Inter sta affrontando il Sassuolo nell’ultima partita del 2022 nonché ultimo test amichevole prima della ripartenza in campionato contro il Napoli. Il primo cambio di Simone Inzaghi avviene a inizio secondo tempo ed è forzato poiché Mkhitaryan ha accusato un fastidio ed è uscito piuttosto dolorante dal campo per una leggera lombalgia. Inzaghi ha preferito sostituirlo a scopo precauzionale: al suo posto Roberto Gagliardini.