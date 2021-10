Sassuolo-Inter: le probabili formazioni della 7ª giornata di Serie A

Sassuolo-Inter è uno degli anticipi di questo weekend ed è già tempo di probabili formazioni. Non si conoscono ancora i convocati di Inzaghi ma quelli di Dionisi sì (vedi lista). Le due squadre oggi a partire dalle ore 20:45 si affronteranno a presso il “Mapei Stadium – Città del Tricolore” di Reggio Emilia per la partita della 7ª giornata del Campionato Italiano di Serie A. Ecco le probabili formazioni di Sassuolo-Inter in Serie A

SASSUOLO (4-2-3-1): 47 Consigli; 17 Muldur, 21 Chiriches, 31 G. Ferrari, 6 Rogerio; 16 Frattesi, 8 Maxime Lopez; 25 D. Berardi, 10 Djuricic, 7 Boga; 18 Raspadori.

A disposizione: 56 Pegolo; 3 Goldaniga, 4 Magnanelli, 5 Ayhan, 13 Peluso, 20 Harroui, 22 Toljan, 23 H. Traoré, 77 Kyriakopoulos, 91 Scamaccca, 92 Defrel, 97 Matheus Henrique.

Allenatore: Alessio Dionisi

Diffidati: –

Squalificati: –

Indisponibili: 14 Obiang, 19 Romagna, Schiappacasse.

Ultime notizie: Dionisi recupera Consigli in porta, pur avendo Pegolo pronto per ogni evenienza. Recupera anche Toljan, ma Muldur è favorito come terzino destro. In attacco più Raspadori che Scamacca nel ruolo di vertice offensivo.

Sassuolo-Inter, probabili formazioni: le ultime sulle scelte di Inzaghi

INTER (3-5-2): 1 Handanovic (C); 37 Skriniar, 6 de Vrij, 95 A. Bastoni; 36 Darmian, 23 Barella, 77 Brozovic, 20 Calhanoglu, 14 Perisic; 9 Dzeko, 10 Lautaro Martinez.

A disposizione: 97 A. Radu; 2 Dumfries, 5 Gagliardini, 7 A. Sanchez, 8 Vecino, 11 Kolarov, 13 A. Ranocchia, 19 J. Correa, 22 Vidal, 32 F. Dimarco, 33 D’Ambrosio, 48 Satriano.

Allenatore: Simone Inzaghi

Diffidati: –

Squalificati: –

Indisponibili: Brazao; 12 Sensi, 24 Eriksen, 49 Colidio.

Ultime notizie: Rientrano dal 1′ Perisic e Calhanoglu, ma Inzaghi ha un ultimo dubbio: confermare Dumfries o riproporre Darmian a destra? L’italiano ha qualche percentuale in più di possibilità dopo le ultime uscite. Verso la conferma in panchina Vidal e Correa.

Ulteriori aggiornamenti sulle probabili formazioni di Sassuolo-Inter in Serie A verranno date nelle prossime ore.