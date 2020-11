Sassuolo-Inter, le possibili scelte di Conte: due cambi – SM

Antonio Conte Inter

Sassuolo-Inter si avvicina. I nerazzurri proveranno a scrollarsi di dosso la brutta sconfitta arrivata, in Champions League, contro il Real Madrid. Antonio Conte dovrebbe affidarsi ai titolari, ma non si escludono cambi sulle corsie esterne. Le ultime da “SportMediaset”

LE SCELTE – Sassuolo-Inter è alle porte. I nerazzurri proveranno a scrollarsi di dosso la brutta sconfitta arrivata contro il Real Madrid. Antonio Conte dovrebbe ancora proporre il classico 3-5-2: in porta Handanovic. Difesa formata da Skriniar, de Vrij e Bastoni. A centrocampo rientrano Brozovic, guarito dal Covid-19 e Sensi, che ha smaltito l’infortunio muscolare. Entrambi però partiranno dalla panchina. In mezzo al campo confermati Barella, Vidal e Gagliardini. Rivoluzione, invece, sulle corsie esterne: Hakimi e Young dovrebbero accomodarsi in panchina. Al loro posto pronti Darmian a destra e Perisic a sinistra. In attacco pronti Lautaro Martinez e Lukaku.