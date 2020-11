Sassuolo-Inter, i neroverdi proseguono il lavoro: Berardi e altri 4 a parte

Sassuolo-Inter è la sfida che andrà in scena sabato alle ore 15.00 al “Mapei Stadium”. I neroverdi di De Zerbi proseguono il lavoro in vista della sfida: oggi lavoro differenziato per Berardi e altri quattro giocatori. Di seguito il report di “sassuolocalcio.it”

LAVORO – Sassuolo-Inter si avvicina e i neroverdi di Roberto De Zerbi proseguono la preparazione al Mapei Football Center. Nella seduta di allenamento odierna la squadra ha svolto riscaldamento, lavoro di forza in palestra, trasformazione sul campo, possesso palla, esercitazioni specifiche per reparto e sviluppo della manovra.

A PARTE – Domenico Berardi, Francesco Caputo, Vlad Chiriches, Gregoire Defrel e Gianluca Pegolo hanno svolto lavoro differenziato.