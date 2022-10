Sassuolo-Inter, Dzeko il migliore. Dumfries inarrestabile: le pagelle – CdS

Vittoria pesantissima dell’Inter contro il Sassuolo, la squadra di Simone Inzaghi dà un segnale importante dopo la vittoria contro il Barcellona. La squadra dimostra, ancora una volta, di seguire le direttive del suo allenatore che non sbaglia i cambi. Edin Dzeko il migliore in campo, ma Denzel Dumfries non è da meno. Di seguito le pagelle del Corriere dello Sport.

LE PAGELLE – L’Inter ritrova la vittoria in campionato contro il Sassuolo, la seconda considerando quella di UEFA Champions League contro il Barcellona. Edin Dzeko raggiunge e supera quota 100 gol, è il migliore in campo. Subito dopo l’inarrestabile Denzel Dumfries. Buona la prima per André Onana, per la prima volta titolare in Serie A, subito protagonista con due interventi non banali con i piedi: voto 6,5. Francesco Acerbi sostituzione Stefan de Vrij e lo fa nel migliore dei modi, dirigendo al meglio la retroguardia interista sbagliando praticamente nulla: voto 7. Dzeko, protagonista con una doppietta, è il migliore in campo anche per il suo modo di orientare lo sviluppo offensivo dell’Inter: voto 8. Dietro di lui solo Dumfries, prepotente quando allunga il passo, sulla fascia destra macina metri su metri: voto 7,5. Henrikh Mkhitaryan entra nel secondo tempo e cambia l’Inter aggiungendo invenzioni e gioco verticale, realizzando anche l’assist vincente per il secondo gol: voto 7.

Fonte: Corriere dello Sport – Fabrizio Patania