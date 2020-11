Sassuolo-Inter: due grossi punti interrogativi nell’undici di De Zerbi

Roberto De Zerbi Sassuolo-Udinese

La probabile formazione di Roberto De Zerbi alla vigilia di Sassuolo-Inter, match valido per la nona giornata del campionato di Serie A. Il tecnico neroverde ha sottolineato in conferenza stampa le condizioni fisiche non ottimali di due calciatori cruciali del suo scacchiere. Ecco di chi si tratta

DUBBI – Vlad Chiriches e Filip Djuricic sono in dubbio per Sassuolo-Inter. La formazione di Roberto De Zerbi arriva alla gara contro i nerazzurri con morale e consapevolezza alle stelle, ma le condizioni fisiche di alcuni elementi non fanno sorridere il tecnico. Nelleo specifico, si tratta di due calciatori importantissimi nei piani di De Zerbi. Entrambi sono stati inseriti nella lista dei convocati, da cui il tecnico del Sassuolo ha dovuto escludere ben 5 pedine. Anche Domenico Berardi non è al top della condizione, ma secondo il giornalista di “Sky Sport”, Marco Nosotti, l’esterno calabrese non dovrebbe avere problemi a scendere in campo dal primo minuto domani pomeriggio.