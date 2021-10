Sassuolo-Inter, due anni senza Squinzi: allo stadio tributo in suo onore

Sassuolo-Inter è la sfida che si giocherà stasera, con fischio d’inizio alle ore 20.45. Prima dell’inizio del match, valido per la settima giornata di Serie A, sui maxi schermi del Mapei Stadium verrò proiettato un doveroso tributo all’ex patron neroverde Squinzi. Di seguito quanto rivelato da Sky Sport

TRIBUTO – Sassuolo-Inter, sfida della settima giornata di Serie A con fischio d’inizio alle ore 20.45, non sarà un match qualsiasi per tutti i neroverdi presenti allo stadio, squadra e società compresi. Esattamente due anni fa, il 2 ottobre 2019, ci lasciava Giorgio Squinzi. Prima della partita, sui maxi schermi del Mapei Stadium, verrà proiettato un filmato in onore dell’ex presidente del Sassuolo, colui che ha reso possibile la favola della squadra attualmente allenata da Alessio Dionisi.