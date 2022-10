Sassuolo-Inter, dopo il Barcellona uno dei rivali peggiori per le conferme

Sassuolo-Inter prenderà il via alle ore 15, come primo incontro della nona giornata di Serie A. Al Mapei Stadium di Reggio Emilia si riparte dopo aver battuto il Barcellona: urgono conferme.

DARE CONTINUITÀ – Sassuolo-Inter diventa fondamentale per non rovinare tutto quanto fatto martedì col Barcellona. Vero, sono competizioni diverse, però strettamente legate. Il disastro visto fino a sabato scorso con la Roma si può ancora correggere, intervenendo subito. Un primo passo è arrivato quattro giorni fa, ora servono le conferme. Ossia ripetersi a livello di risultato, perché la prestazione in un momento di difficoltà del genere passa in secondo piano. E il Sassuolo, che troppo spesso ha fatto male (vedi precedenti), è il peggior avversario possibile da incontrare in tal senso. L’Inter ha già buttato al vento troppi punti, soprattutto da posizioni di svantaggio, ma qualche luce in Champions League si è vista. Alle 15 va dimostrato che i segnali erano concreti.

TANTO RUMORE PER NULLA – Per Sassuolo-Inter non dovrebbe esserci l’atteso ribaltone in porta. Nonostante – in appena tre partite – André Onana abbia già pareggiato il numero di clean sheet stagionali di Samir Handanovic (che ne ha fatte otto), giocando molto meglio, Simone Inzaghi dovrebbe confermare il capitano. Una scelta che appare più che discutibile e incomprensibile per molti. Senza anche Joaquin Correa, oltre a Romelu Lukaku, obbligatoria la coppia d’attacco formata da Edin Dzeko e Lautaro Martinez, che l’anno scorso in coppia ribaltarono al Mapei Stadium. Lì segnò Domenico Berardi, che oggi – per fortuna dell’Inter – non ha recuperato in tempo dall’infortunio: ma Alessio Dionisi ha altre armi a cui affidarsi (vedi articolo). Segui su Inter-News.it per tutta la mattina le ultime notizie sulla sfida. Dalle 13.30 il vero countdown a Sassuolo-Inter: collegamenti in diretta, interviste pre/post e LIVE della partita, trasmessa in diretta TV e streaming (vedi articolo).