Sassuolo-Inter, Dionisi monitora Consigli. Raspadori in pole su Scamacca

Sassuolo-Inter, Dionisi ancora con il dubbio Consigli tra i pali. In attacco invece verso la conferma del giovane Raspadori.

ULTIMI DUBBI – Sassuolo-Inter, Dionisi questa sera alle 20:45 ospita i Campioni d’Italia in una sfida tutt’altro che scontata. Ultimi dubbi di formazione anche per l’ex Empoli che recupera Consigli, ma tra i pali potrebbe giocare l’esperto Pegolo. Il numero 47 neroverde mercoledì ha svolto un allenamento a parte e rimane monitorato dal tecnico e dal suo staff medico. In mezzo al campo, invece, ancora il giovane Frattesi e Maxime Lopez, mentre in attacco ancora Giacomo Raspadori in pole su Scamacca.

