Sassuolo-Inter, De Zerbi si affida al giovane Raspadori: la probabile – SM

Roberto De Zerbi Sassuolo-Udinese

Sassuolo-Inter si avvicina. La squadra di casa, guidata da Roberto De Zerbi, ospita i nerazzurri di Antonio Conte da seconda in classifica. In attacco, vista l’assenza di Ciccio Caputo, dovrebbe partire titolare Giacomo Raspadori. Le ultime da “SportMediaset”

LE SCELTE – Sassuolo-Inter si avvicina. I neroverdi, guidati da De Zerbi, ospitano la squadra di Antonio Conte da secondi in classifica in Serie A. Nella squadra emiliana saranno assenti Caputo e Defrel. Ecco che quindi, l’allenatore del Sassuolo, dovrebbe affidarsi al giovane Raspadori, che potrebbe partire titolare. Alle sue spalle pronti Boga ed i recuperati Djuricic e Berardi. A centrocampo agiranno Locatelli e Lopez. Quartetto difensivo formato da Rogerio e Toljan sulle corsie esterne e Ferrari e Chiriches in mezzo.