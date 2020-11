Sassuolo-Inter, De Zerbi oggi guida la rifinitura. Poi conferenza stampa

Condividi questo articolo

Roberto De Zerbi Sassuolo-Udinese

Sassuolo-Inter si giocherà domani alle 15 e aprirà ufficialmente la nona giornata di Serie A 2020-2021. Il tecnico Roberto De Zerbi oggi guiderà l’allenamento di rifinitura prima di presentarsi in conferenza stampa.

ULTIMI IMPEGNI – Sassuolo-Inter, oggi allenamento di rifinitura per la squadra allenata da Roberto De Zerbi, attualmente seconda in classifica in Serie A, domani sfiderà l’Inter, una delle principali candidate al titolo finale ma comunque in difficoltà, così come mostrato in campionato contro il Torino e in UEFA Champions League contro il Real Madrid. Dopo l’allenamento il tecnico italiano sarà impegnato in conferenza stampa alle 18.