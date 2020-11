Sassuolo-Inter, Brozovic out: per Conte il centrocampo è obbligato

Sassuolo-Inter, Brozovic out: per Conte il centrocampo è...

Sassuolo-Inter perde un protagonista: Marcelo Brozovic sarà out per una ricaduta di positività al COVID-19 (leggi qui), per Antonio Conte diventano obbligate le scelte a centrocampo

A meno di due ore dal calcio d’inizio di Sassuolo-Inter è arrivato un altro problema per i nerazzurri e per Antonio Conte: Marcelo Brozovic, risultato debolmente positivo al COVID-19, non sarà della partita. Con l’esclusione del croato, che era dato in rientro, le scelte di Antonio Conte diventano quindi praticamente obbligate soprattutto a centrocampo. Dovrebbero quindi giocare Matteo Darmian e Ivan Perisic sulle fasce mentre il reparto dovrebbe essere completato da Roberto Gagliardini, Arturo Vidal e Nicolò Barella. Non sembrano esserci margini per un rilancio di Christian Eriksen, ormai virtualmente fuori dal progetto e “umiliato” dai pochi minuti che gli sono stati concessi contro il Real Madrid. Tutto confermato negli altri reparti, difesa con Skriniar, de Vrij e Bastoni davanti ad Handanovic, attacco con Lautaro Martinez e Sanchez che darà un turno di riposo a Romelu Lukaku.